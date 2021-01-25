25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Simon Falette Süper Lig'e geri dönüyor! Ailesi İstanbul'daydı...

Falette geri dönüyor! Ailesi İstanbul'daydı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

'de yarım sezon kiralık olarak forma giyen , Süper Lig'e geri dönüyor. Gineli oyuncuyla 'nın ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak 'de oynayan ve ardından Hannover 96 takımına giden , Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden 'nın Simon Falette ile yakından ilgilendiği, Falette'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

EŞİ VE ÇOCUĞU HALA İSTANBUL'DA

Alman ekibinin de gözden çıkarttığı 28 yaşındaki savunmacının eşi ve 3 çocuğu hala İstanbul'da yaşıyordu.

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