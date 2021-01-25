Simon Falette Süper Lig'e geri dönüyor! Ailesi İstanbul'daydı...

Fenerbahçe'de yarım sezon kiralık olarak forma giyen Simon Falette, Süper Lig'e geri dönüyor. Gineli oyuncuyla Kasımpaşa'nın ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe'de oynayan ve ardından Hannover 96 takımına giden Simon Falette, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Simon Falette ile yakından ilgilendiği, Falette'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

EŞİ VE ÇOCUĞU HALA İSTANBUL'DA

Alman ekibinin de gözden çıkarttığı 28 yaşındaki savunmacının eşi ve 3 çocuğu hala İstanbul'da yaşıyordu.

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