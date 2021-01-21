21 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil geri sayımda! O maçla siftah yapacak

Mesut Özil geri sayımda! O maçla siftah yapacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

Fenerbahçe'nin yeni transferi Özil'in sarı-lacivertli formayla ilk maçına ne zaman çıkacağı merak konusu olurken, yıldız futbolcunun 30 Ocak'ta Çaykur Rizespor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçında süre alacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin yeni transferi 'un Türkiye'ye gelmiş en büyük oyuncu olduğunu belirtti, "Mesut, kariyer olarak Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük yıldız. Dünya Şampiyonu olmuş, Şampiyonu olmuş (U21'de), de oynamış. Hagi, Alex de önemliydi ama başarıları biraz lokal kalıyor" yorumunu yaptı.

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'da forma giyen de, "Mesut, ligin kalitesini yükseltecek. 32 yaş hala üst düzey futbol oynamak için yeterli. Fenerbahçe'yi yukarıya taşıyacaktır. Ancak Türkiye'de maçlar biraz kaotik. Sürekli faul oluyor. Hakemler oyunu bölüyor. 90 dakika içinde 60 dakika futbol oynanabiliyor" dedi.

LİGİN MARKA DEĞERI ARTACAK
Başkanı Nihat Özdemir de Mesut Özil transferinin Süper Lig'in marka değerini artıracağını söyledi. Özdemir, "Mesut, Ligimizin TV'den izlenme oranlarını artıracak. Sadece F.Bahçeliler değil tüm futbolseverler onu seyretmek için statlara gidecekler. Kariyerini burada tamamlayacağı anlaşılıyor. Gençlere de örnek olacak" diye konuştu.

MESUT GERi SAYIMDA
Hafta başında çalışmalara başlaması beklenen yıldız futbolcu, daha sonra takımla antrenmanlarda yer alacak. 32 yaşındaki futbolcunun 30 Ocak'ta oynanacak ikinci yarının ilk maçı olan Ç. Rize karşılaşmasıyla siftah yapacağı belirtiliyor.

(Fotomaç)

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