Menajeri açıkladı! Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de Jose Sosa ile yolların ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Takımda mutlu olmadığı ve yönetime gitmek istediğini söylediği haberlerinin üzerine yıldız oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Peki Sosa transfer olacak mı? İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)
Fenerbahçe'de ayrılığın eşiğinde olduğu öne sürülen Jose Sosa'nın Türkiye temsilcisi Ogün Erdem'den açıklama geldi. Yıldız oyuncunun ayrılmak istemediğini dile getiren Erdem, iddiaları yalanladı. İşte Ogün Erdem'in açıklamaları;
"Sosa, Fenerbahçe'de mutlu. Tek amacı, kalan maçlarda takımına faydalı olup, şampiyonluğa katkı sağlamak. Sezon başı kampı yapmadı ve geldikten sonra koronaya yakalandı. Sonra da sakatlıklar yaşadı. Artık tamamen hazır. Öyle pes edecek ve hemen gitmek isteyecek bir karakter değil" dedi.
Ancak Sosa'nın eşi Carolina'nın bordo ve mavi renklerde tokayla fotoğraf paylaşması kafa karıştırdı. Gelen tepkiler sonrası Carolina, Fenerbahçe ve Beşiktaş paylaşımları da yaptı, "Kalbimde çok renk var" yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları