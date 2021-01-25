Fenerbahçe'de Jose Sosa ile yolların ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Takımda mutlu olmadığı ve yönetime gitmek istediğini söylediği haberlerinin üzerine yıldız oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Peki Sosa transfer olacak mı? İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Fenerbahçe'de ayrılığın eşiğinde olduğu öne sürülen Jose Sosa'nın Türkiye temsilcisi Ogün Erdem'den açıklama geldi. Yıldız oyuncunun ayrılmak istemediğini dile getiren Erdem, iddiaları yalanladı. İşte Ogün Erdem'in açıklamaları;

"Sosa, Fenerbahçe'de mutlu. Tek amacı, kalan maçlarda takımına faydalı olup, şampiyonluğa katkı sağlamak. Sezon başı kampı yapmadı ve geldikten sonra koronaya yakalandı. Sonra da sakatlıklar yaşadı. Artık tamamen hazır. Öyle pes edecek ve hemen gitmek isteyecek bir karakter değil" dedi.

Ancak Sosa'nın eşi Carolina'nın bordo ve mavi renklerde tokayla fotoğraf paylaşması kafa karıştırdı. Gelen tepkiler sonrası Carolina, Fenerbahçe ve Beşiktaş paylaşımları da yaptı, "Kalbimde çok renk var" yazdı.

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