25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Menajeri açıkladı! Jose Sosa Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Menajeri açıkladı! Sosa ayrılıyor mu?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

'de ile yolların ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Takımda mutlu olmadığı ve yönetime gitmek istediğini söylediği haberlerinin üzerine yıldız oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Peki transfer olacak mı? İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri ( transferleri)

'de ayrılığın eşiğinde olduğu öne sürülen 'nın temsilcisi 'den açıklama geldi. Yıldız oyuncunun ayrılmak istemediğini dile getiren Erdem, iddiaları yalanladı. İşte Ogün Erdem'in açıklamaları;

", Fenerbahçe'de mutlu. Tek amacı, kalan maçlarda takımına faydalı olup, şampiyonluğa katkı sağlamak. Sezon başı kampı yapmadı ve geldikten sonra koronaya yakalandı. Sonra da sakatlıklar yaşadı. Artık tamamen hazır. Öyle pes edecek ve hemen gitmek isteyecek bir karakter değil" dedi.

Sosa'nın eşi Carolina'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Trabzonspor ve Fenerbahçe...

Ancak Sosa'nın eşi 'nın bordo ve mavi renklerde tokayla fotoğraf paylaşması kafa karıştırdı. Gelen tepkiler sonrası Carolina, Fenerbahçe ve paylaşımları da yaptı, "Kalbimde çok renk var" yazdı.

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