Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis yeni takımıyla imzaladı!

Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin takımlarından Olympiakos ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde Arsenal'den ayrılan ve ara transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Sokratis'in yeni takımı belli oldu.

TRT Spor'un haberine göre Yunan stoper, ülkesinin takımlarından Olympiakos ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcunun Yunan ekibinden 1.5 milyon Euro yıllık ücret ve 500 bin Euro başarı bonusu alacağı öğrenildi.

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