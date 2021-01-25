25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis yeni takımıyla imzaladı!

Sokratis yeni takımıyla imzaladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

Adı sık sık ile anılan stoper , ülkesinin takımlarından ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde 'den ayrılan ve ara transfer döneminde adı sık sık ile anılan Sokratis'in yeni takımı belli oldu.

'un haberine göre stoper, ülkesinin takımlarından ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcunun Yunan ekibinden 1.5 milyon Euro yıllık ücret ve 500 bin Euro başarı bonusu alacağı öğrenildi.

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