24 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Sosa'nın eşi Carolina'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Trabzonspor ve Fenerbahçe...

Kafa karıştıran paylaşımlar! Trabzonspor...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

futbolcu Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. İlk olarak 'un renkleri içinde yaptığı paylaşıma "Bordo-mavi" notunu düşerken, ardından sarı lacivertli formayı giyerek, "Kalbimde bir çok renk var" paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Instagram'dan yaptığı üst üste iki paylaşımla gündem oldu. Önce başında 'un renklerinde bir taç ile fotoğrafını paylaşan Alurralde, paylaşımına "Bordo-mavi" notunu ekledi.

Daha sonra Fenerbahçe formalı bir paylaşımda bulunan Carolina Alurralde, bu kez de "Kalbimin birçok rengi var" ifadesini kullandı.

Alurralde paylaştığı bu storylerin ardından Fenerbahçe formalı fotoğrafını paylaştı ve 'Sarı-mavi' yazdı.

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Carolina Alurralde'nin bu paylaşımları sosyal medyada çok konuşuldu. Alurralde'nin Instagram'da Sosa'nın eski takımı Trabzonspor'u takip ettiği, Fenerbahçe'yi ise takip etmediği ortaya çıktı.

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