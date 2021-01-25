25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Atilla Szalai'nin lisansı çıktı! Kayserispor maçında...

F.Bahçe yeni transferinin lisansını çıkarttı! Kayserispor maçında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

Fenerbahçe'nin 'den transfer ettiği 'nin lisansı çıktı. Sarı lacivertlilerin 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncu, maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe, 'in 21. haftasında oynayacağı maçı öncesinde yeni transferi Szalai'nin lisansını çıkarttı.

Sarı lacivertliler, 'ye oyuncunun evraklarını gönderirken, 25 Ocak Pazartesi günü itibarıyla oyuncu kadroya dahil edildi.


KAYSERİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Bununla beraber 'nin Kayserispor maç kadrosunda olması bekleniyor.

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