Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için teklif yapacak! İşte detaylar

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi için devreye girdi. Sarı-lacivertlilerin, İrfan Can transferi için Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç'ü takasta kullanmak istediği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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