Fenerbahçe'de son transfer forvete! İşte listedeki isimler
Ara transfer döneminde kadrosunu Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel takviyeleriyle güçlendiren Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Papiss Cisse ve Kemal Ademi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan isimler ortaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Mesut Özil ve Attila Szalai'nin ardından Osayi Samuel'i de renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin transferde son hamleyi forvete yapacağı öğrenildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Moussa Marega ve Kelechi Iheanacho gibi birkaç isimle temasta olduğu gelen haberler arasında. Yurt içinden Hataysporlu Aaron Boupendza da listede. Görüşülen diğer isimler olmazsa Boupendza'nın kadroya katılması hedefleniyor. Yönetimin hafta sonuna kadar forvet transferini de sonuçlandırması bekleniyor. Kemal Ademi ve Papiss Cisse'den en az birisiyle ise yollar ayrılacak.
(Fotomaç)
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