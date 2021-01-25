25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de son transfer forvete! İşte listedeki isimler

Son transfer forvete! İşte listedeki isimler
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 Giriş Tarihi: 25.01.2021

Ara transfer döneminde kadrosunu , ve Bright Osayi-Samuel takviyeleriyle güçlendiren 'de gözler forvet transferine çevrildi. ve ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan isimler ortaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Mesut Özil ve 'nin ardından 'i de renklerine bağlayan 'nin transferde son hamleyi forvete yapacağı öğrenildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Moussa Marega ve Kelechi Iheanacho gibi birkaç isimle temasta olduğu gelen haberler arasında. Yurt içinden Hataysporlu da listede. Görüşülen diğer isimler olmazsa Boupendza'nın kadroya katılması hedefleniyor. Yönetimin hafta sonuna kadar forvet transferini de sonuçlandırması bekleniyor. ve 'den en az birisiyle ise yollar ayrılacak.

(Fotomaç)

QPR'ın Osayi-Samuel transferinde kaybı büyük! haberin devamı

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