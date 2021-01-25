25 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

QPR'ın Bright Osayi-Samuel transferinde kaybı büyük!

QPR'ın Osayi-Samuel transferinde kaybı büyük!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.01.2021

, daha önce gelecek sezon için kadrosuna kattığını açıkladığı Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması için ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. basını, QPR'in Nijeryalı futbolcudan 4 milyon Euro'luk bir kayıp yaşadığını duyururken, sarı-lacivertlilerin bu transfer için İngiliz ekibine 500 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...

'nin devre arasında kadrosuna katmak için ile anlaşmaya varmasının ardından 'in bu hafta 'a gelmesi bekleniyor. 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak Nijeryalı kanat için ekibine 500 bin euro ödeneceği öğrenildi. İngiliz basını, QPR'nin 23 yaşındaki oyuncudaki kaybının yaklaşık 4 milyon Euro olduğunu yazdı. sezon başında Osayi Samuel için 4.5 milyon euro bonservis bedeli önermiş ancak oyuncu gitmek istemeyince transfer gerçekleşmemişti.

(Fotomaç)

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