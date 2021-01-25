25 Ocak 2021, Pazartesi
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QPR'ın Bright Osayi-Samuel transferinde kaybı büyük!
Fenerbahçe, daha önce gelecek sezon için kadrosuna kattığını açıkladığı Bright Osayi-Samuel'in devre arasında takıma katılması için QPR ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. İngiliz basını, QPR'in Nijeryalı futbolcudan 4 milyon Euro'luk bir kayıp yaşadığını duyururken, sarı-lacivertlilerin bu transfer için İngiliz ekibine 500 bin Euro ödeyeceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna katmak için QPR ile anlaşmaya varmasının ardından Osayi Samuel'in bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak Nijeryalı kanat için İngiliz ekibine 500 bin euro ödeneceği öğrenildi. İngiliz basını, QPR'nin 23 yaşındaki oyuncudaki kaybının yaklaşık 4 milyon Euro olduğunu yazdı. Club Brugge sezon başında Osayi Samuel için 4.5 milyon euro bonservis bedeli önermiş ancak oyuncu gitmek istemeyince transfer gerçekleşmemişti.
(Fotomaç)
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