Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! Emre Belözoğlu devrede

Fenerbahçe'nin sezon başında Serie A ekibi Lazio'ya gönderdiği Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, "Şu anda temas yok ama buranın evladıdır" dediği yıldız futbolcunun 6 aylığına sarı-lacivertli takıma kiralanacağı öne sürüldü. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Günün öne çıkan iddialarından biri Vedat Muriqi haberiydi... Sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den İtalyan kulübü Lazio'ya transfer olan Kosovalı yıldız için önceki gün konuşan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, "Vedat'ı seven bir abisi olarak başarılı olmasını çok istiyorum. Morali bozuk olabilir ama Vedat buranın çocuğu. Türkiye'ye dönmesi söz konusu olursa ilgilenir" ifadelerini kullanmıştı. İtalya'da beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 18 hafta geride kalırken, 9 maçta 272 dakika sahada kaldı ve henüz gol sevinci yaşayamadı.



BELÖZOĞLU DEVREDE

Lazio'nun 2023'e kadar sözleşmesi olan Kosovalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi. Az süre aldığı için mutsuz olduğu iddia edilen ve eleştiri oklarının hedefinde kalan Vedat Muriqi'nin kiralık olarak tekrar Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı ifade edildi. Kanarya'nın sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun bu transferle de bizzat ilgilendiği ve kısa süre içinde sonuç almayı hedeflediği kaydedildi. Golcü futbolcunun dönmesi halinde yıllık kazancının yarısı olan 1.3 milyon euro'yu da sarı-lacivertliler ödeyecek.

(Fotomaç)

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