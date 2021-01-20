20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! Emre Belözoğlu devrede

F.Bahçe'den Muriqi bombası! Emre Belözoğlu devrede
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

Fenerbahçe'nin sezon başında ekibi 'ya gönderdiği Kosovalı golcü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan , "Şu anda temas yok ama buranın evladıdır" dediği yıldız futbolcunun 6 aylığına sarı-lacivertli takıma kiralanacağı öne sürüldü. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ()

Günün öne çıkan iddialarından biri haberiydi... Sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den İtalyan kulübü 'ya transfer olan Kosovalı yıldız için önceki gün konuşan sarı-lacivertlilerin başkanı , "Vedat'ı seven bir abisi olarak başarılı olmasını çok istiyorum. Morali bozuk olabilir ama Vedat buranın çocuğu. 'ye dönmesi söz konusu olursa ilgilenir" ifadelerini kullanmıştı. 'da beklentilerin altında kalan 26 yaşındaki futbolcu, 'da 18 hafta geride kalırken, 9 maçta 272 dakika sahada kaldı ve henüz gol sevinci yaşayamadı.

BELÖZOĞLU DEVREDE
Lazio'nun 2023'e kadar sözleşmesi olan Kosovalı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istediği öğrenilirken, Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi. Az süre aldığı için mutsuz olduğu iddia edilen ve eleştiri oklarının hedefinde kalan Vedat Muriqi'nin kiralık olarak tekrar Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı ifade edildi. 'nın sportif direktörü 'nun bu transferle de bizzat ilgilendiği ve kısa süre içinde sonuç almayı hedeflediği kaydedildi. Golcü futbolcunun dönmesi halinde yıllık kazancının yarısı olan 1.3 milyon euro'yu da sarı-lacivertliler ödeyecek.

(Fotomaç)

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