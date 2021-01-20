Fenerbahçe, Rabotnicki forması giyen yıldız adayı orta saha oyuncusu Luka Stankovski ile ilgileniyor. Bu durumun ardından Fenerbahçe taraftarları arama motorlarında futbolcu hakkında araştırma yapmaya başladı. Eljif Elmas gibi Makedon olan Stankovski gelecek vadeden isimler arasında yer alıyor. Luka Stankovski kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Szalai ve Mesut'un ardından Rabotnicki forması giyen yıldız adayı orta saha oyuncusu Luka Stankovski ile de ilgileniyor. Stankovski'nin yaşamı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Luka Stankovski kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

LUKA STANKOVSKI KİMDİR?

Kuzey Makedonya vatandaşı olan ve orada dünyaya gelen genç futbolcu kariyerine FK Vardar'ın altyapısında başlamıştır. Ardından Rabotnicki Skopj takımının altyapısına geçen Stankovski gösterdiği başarılı performans ile bu sezonun başında A takıma kadar yükseldi. Bu sezon Rabotnicki Skopje forması altında 15 maça çıkan genç futbolcu 7 gol kaydetti ve 2 de asist yaptı. Rabotnicki'nin sportif direktörü Goran Stankovski'nin oğlu olan Luka Stankovski, aynı zamanda abisi Mario Stankovski ile aynı takımda oynamaktadır.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ