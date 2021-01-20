20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Luka Stankovski kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

Luka Stankovski kimdir?
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.01.2021

, forması giyen yıldız adayı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Bu durumun ardından Fenerbahçe taraftarları arama motorlarında futbolcu hakkında araştırma yapmaya başladı. gibi Makedon olan Stankovski gelecek vadeden isimler arasında yer alıyor. kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , ve Mesut'un ardından forması giyen yıldız adayı orta saha oyuncusu ile de ilgileniyor. Stankovski'nin yaşamı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

LUKA STANKOVSKI KİMDİR?

vatandaşı olan ve orada dünyaya gelen genç futbolcu kariyerine 'ın altyapısında başlamıştır. Ardından takımının altyapısına geçen Stankovski gösterdiği başarılı performans ile bu sezonun başında A takıma kadar yükseldi. Bu sezon forması altında 15 maça çıkan genç futbolcu 7 gol kaydetti ve 2 de asist yaptı. Rabotnicki'nin sportif direktörü Goran Stankovski'nin oğlu olan Luka Stankovski, aynı zamanda abisi Mario Stankovski ile aynı takımda oynamaktadır.

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