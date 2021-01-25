Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden

Süper Lig'de ilk yarıyı 39 puanla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru transferlerinde mutlu sona ulaşan, Mostafa Mohamed ile de anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemiyle birlikte yeni sezon için de kolları sıvadı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un 3 futbolcuyla ön anlaşma imzaladığı öğrenildi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 10:40 ABONE OL