25 Ocak 2021, Pazartesi

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden

Süper Lig'de ilk yarıyı 39 puanla lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru transferlerinde mutlu sona ulaşan, Mostafa Mohamed ile de anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemiyle birlikte yeni sezon için de kolları sıvadı. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un 3 futbolcuyla ön anlaşma imzaladığı öğrenildi. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.01.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 10:40
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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden

İlk yarıyı galibiyetle kapatarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunlaştı.

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden

Aslan, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde takımı güçlendirerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden

Halil Dervişoğlu ve Henry Onyekuru takviyeleriyle ara transfer dönemine giriş yapan Aslan, Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed ile de anlaşma sağladı.

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Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! 3 imza birden

Galatasaray'ın Mısırlı forveti 1.5 yıllığına kiralayacağı öğrenildi.

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