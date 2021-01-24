24 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sosa şoku! Takımdan ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'de Sosa şoku! Trabzonspor...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 Giriş Tarihi: 24.01.2021

'nin sezon başında kadrosuna kattığı 'nın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Arjantinli oyuncunun sarı lacivertlilerde mutlu olmadığı ve transfer isteğini yönetime bildirdiği belirtildi. Peki 'nın yeni kulübü neresi olacak? 'a geri dönecek mi? İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri ( transferleri)

'nın, takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. 'nın, Sarı-Lacivertliler'de beklediği ortamı bulamadığı ve bu talebini, yönetime de ilettiği bilgisine ulaşıldı.

Sosa'nın eşi Carolina'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Trabzonspor ve Fenerbahçe...

'te yer alan habere göre; bonuslarla birlikte senelik 2.3 milyon Euro kazanan Sosa'nın, burada 'daki gibi bir role sahip olacağını düşündüğü ancak bu beklentilerinin şu ana kadar gerçekleşmediği bildirildi. Sakatlığını atlatması sonrası deplasmanında sahne alan Arjantinli oyuncunun, 'in de gelişiyle takımdaki geleceği de soru işareti! 35 yaşındaki Sosa'nın devre arası seçenekleri arasında ise Trabzonspor ya da altyapısından yetiştiği 'e geri dönmek var.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kafa karıştıran paylaşımlar! Trabzonspor... Kafa karıştıran paylaşımlar! Trabzonspor...
Mert Nobre'den Mesut Özil yorumu! Mert Nobre'den Mesut Özil yorumu!
Fenerbahçe'ye Ada'dan 2 bomba daha! Süper yıldızlar... Fenerbahçe'ye Ada'dan 2 bomba daha! Süper yıldızlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör