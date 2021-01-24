Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Jose Sosa'nın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Arjantinli oyuncunun sarı lacivertlilerde mutlu olmadığı ve transfer isteğini yönetime bildirdiği belirtildi. Peki Sosa'nın yeni kulübü neresi olacak? Trabzonspor'a geri dönecek mi? İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Jose Sosa'nın, takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Sosa'nın, Sarı-Lacivertliler'de beklediği ortamı bulamadığı ve bu talebini, yönetime de ilettiği bilgisine ulaşıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre; bonuslarla birlikte senelik 2.3 milyon Euro kazanan Sosa'nın, burada Trabzonspor'daki gibi bir role sahip olacağını düşündüğü ancak bu beklentilerinin şu ana kadar gerçekleşmediği bildirildi. Sakatlığını atlatması sonrası Sivas deplasmanında sahne alan Arjantinli oyuncunun, Mesut Özil'in de gelişiyle takımdaki geleceği de soru işareti! 35 yaşındaki Sosa'nın devre arası seçenekleri arasında ise Trabzonspor ya da altyapısından yetiştiği Estudiantes'e geri dönmek var.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ