Fenerbahçe-Kayserispor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah, Campanharo, Avramovski, Lennon, P. Henrique, Kanga.

KADIKÖY'DE 34 GOL

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçı toplam 34 gole sahne oldu. Sarı-lacivertliler bü müsabakalarda 22 gol atarken, Kayserispor ise buna 12 golle karşılık verdi.

EROL BULUT KAYSERİ'YE KAYBETMİYOR

Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde mağlup olmadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Kayserispor'a karşı 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bulut'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri 4 galibiyetle Kayserispor olurken, bir diğeri ise yine 4 galibiyetle MKE Ankaragücü oldu. Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanıp 9 puan alan Fenerbahçe, 2020-21 sezonunda çıktığı ilk altı iç saha maçında 7 puan toplayabilmişti. Sarı-lacivertliler bu sezon öne geçtiği hiç bir maçtan puan kaybetmedi.

FENERBAHÇ'DE VALENCIA ÖN PLANDA

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer gol atarak sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan isim oldu. Valencia, son olarak Nisan 2014'te 4 maç üst üste gol atarken, o zamandan beri üst üste 3 maçta fileleri havalandıramadı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

SZALAI SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak.

Takımla bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 25 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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