24 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Boupendza için para+takas

Boupendza için para+takas
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.01.2021

, 'dan yıldızı Boupendza için de resmi teklif yaptı. Güney ekibine paranın yanı sıra iki oyuncu önerildiği gelen haberler arasında.

, 'dan yıldızı Boupendza için de resmi teklif yaptı. Güney ekibine paranın yanı sıra iki oyuncu önerildiği gelen haberler arasında. 'un teklifi değerlendirdiği öğrenildi. Bu sezon attığı 13 golle 'i sallayan Boupendza forvet ve kanatta görev yapabiliyor. ve 'yi gözden çıkaran teknik direktör 'un 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu hücumda joker olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Bulut A Spor'a konuştu! Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi... Bulut A Spor'a konuştu! "Mesut Özil gelmiş geçmiş en iyi..."
Bulut'tan flaş hakem açıklaması! Bazen Premier Lig gibi... Bulut'tan flaş hakem açıklaması! "Bazen Premier Lig gibi..."
F.Bahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı F.Bahçe'nin golcüsü Real Madrid'den! Görüşmeler başladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör