Fenerbahçe'den Boupendza için para+takas

Kanarya, Hatay'dan yıldızı Boupendza için de resmi teklif yaptı. Güney ekibine paranın yanı sıra iki oyuncu önerildiği gelen haberler arasında.

Kanarya, Hatay'dan yıldızı Boupendza için de resmi teklif yaptı. Güney ekibine paranın yanı sıra iki oyuncu önerildiği gelen haberler arasında. Hatayspor'un teklifi değerlendirdiği öğrenildi. Bu sezon attığı 13 golle Süper Lig'i sallayan Boupendza forvet ve kanatta görev yapabiliyor. Kemal Ademi ve Cisse'yi gözden çıkaran teknik direktör Erol Bulut'un 24 yaşındaki yetenekli oyuncuyu hücumda joker olarak kullanmayı planladığı belirtiliyor.

(Fotomaç)

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