Fenerbahçe'de Mesut Özil bugün idmanda!

Alli Koç, karantina süreci tamamlanan Mesut Özil'e dün yapılan ilk testin negatif çıktığını açıkladı.

Alli Koç, karantina süreci tamamlanan Mesut Özil'e dün yapılan ilk testin negatif çıktığını açıkladı. Bugün yapılacak ikinci testin de negatif çıkması halinde yıldız oyuncunun akşam takımla ilk idmanına çıkacağını söyleyen Koç, "Ne zaman oynayacağına hocamız karar verecek. Eski hocası 3-4 hafta sürer demişti. Kendi durumunu da bilen biri olarak herhalde 2 hafta sonra maçlara girer. İnşallah yanılmam" yorumunu yaptı.



YOK BÖYLE DESTEK: SİTE ÇÖKTÜ!

Ali Koç, FenerOl kampanyasının adının MesutOl olarak değiştiğini de açıklayıp, taraftarlardan destek istedi. Bir saatlik süreçte 60 bine yakın SMS atıldı ve 1.1 milyon TL gelir elde edildi. Taraftarların gösterdiği büyük ilginin ardından Fenerbahçe'nin resmi sitesine yoğunluk nedeniyle bir süre erişim sağlanamadı.

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