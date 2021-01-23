23 Ocak 2021, Cumartesi

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Galatasaray HDI Sigorta 0-3 Fenerbahçe Opet (MAÇ SONUCU)

File derbisinde kazanan Fenerbahçe
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25'inci haftasındaki derbide , deplasmanda 'yı 3-0 mağlup etti.

SALON:

HAKEMLER: ,

: , , , Kosheleva, , Ryhkliuk (, , , )

: Mhajlovic, , Vargas, Busa, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Robinson, Bahar Toksoy Guidetti)

SETLER: 22-25, 22-25, 21-25

SÜRE: 89 dakika (30, 33, 26)




Kaynak: DHA
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