19 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de flaş Jose Sosa gelişmesi!

Jose Sosa'da flaş gelişme!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

Sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla süre alamayan için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Sportif Direktörü 'nun daha önce yollarına devam edeceklerini söylediği Arjantinli yıldızın gönderileceği belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla süre alamayan için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Sportif Direktörü 'nun daha önce yollarına devam edeceklerini söylediği Arjantinli yıldızın gönderileceği belirtildi. ile birlikte , ve 'nin de yolların ayrılacağı ileri sürüldü.
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