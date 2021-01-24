Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de! KAP'a bildirildi
Fenerbahçe Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in kulübü Arsenal ile anlaşma sağlandığını ve oyuncuyla da prensipte anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'le ve futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını borsaya bildirdi.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
ARSENAL'DEN MESUT'A TEŞEKKÜR!
Arsenal, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye katıldığını açıklayarak, resmi internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayınladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sportif direktör Edu Gaspar, teknik direktör Mikel Arteta ve Mesut Özil'in görüşlerine yer verildi.
Edu Gaspar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Mesut'a, Arsenal'e yaptığı büyük katkı için teşekkür ediyoruz. 2013'te aramıza katıldığı günden bu yana 250'den fazla maça çıktı, 3 Emirates FA Cup zaferinde rol oynadı, taraftarlara ve kulüpteki herkese sahada çok güzel anlar yaşattı. Mesut Özil'e gösterdiği performans için teşekkür ederiz. Arsenal'de görev yapan ve bu kulübe gönül veren herkesin, kariyerinin bir sonraki bölümünde Mesut ve ailesine sağlık, başarı ve mutluluk dilerken bana katılacağını biliyorum."
MIKEL ARTETA: MESUT'LA OYNAMAK VE O'NA KOÇLUK YAPMAK BİR AYRICALIKTI
Teknik direktör Mikel Arteta, Mesut Özil'le hem birlikte oynamak hem de ona koçluk yapmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.
Arteta, Mesut'un Arsenal'deki başarılarının tartışılamayacağını kaydederek, "Yaratıcılığı ve vizyonu, Arsenal formasıyla geçirdiği süre boyunca birçok hedefe yol açtı. Mesut, 3 FA Cup zaferi de dahil olmak üzere yıllar boyunca bu kulüp için birçok harika anı biriktirdi, kulübe gönül veren herkesin kalbine girdi. Bu başarılar her zaman tarihimizin bir parçası olacak. Mesut'a teşekkür ediyor, Fenerbahçe ile başarılar diliyoruz "dedi.
MESUT ÖZİL: ARSENAL İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM
Mesut Özil ise kulübe teşekkür ederek sözlerine başladı. 7,5 yıllık süreçte muhteşem bir yolculukta yer aldığını belirten yıldız futbolcu, "Burada geçirdiğim süre boyunca takımdan ve taraftarlardan hissettiğim destek gerçekten inanılmazdı ve bu, her zaman minnettar olacağım bir şey. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yarattık. Arsenal taraftarı sonsuza dek kalbimde kalacak. Geçtiğimiz birkaç gün içinde profesyonel bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olduğu için Edu Gaspar'a teşekkür etmek istiyorum. Kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye geri getirme çabalarında en iyisini diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
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