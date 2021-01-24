24 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Dorukhan Toköz Fenerbahçe ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları

Dorukhan F.Bahçe ile imzalıyor! İşte sözleşme detayları
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

Yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan , ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve siyah-beyazlıların yaptığı teklifi kabul etmeyen ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcuya ödeyeceği yıllık ücret ve sözleşme süresi de ortaya çıktı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ()

Transfer döneminde fırtına gibi esen , bir isimle daha anlaşmaya vardı. Sarı-Laciverliler, adı uzun süredir kulüple anılan Beşiktaşlı 'le anlaşmaya vardı. 'ın 850 bin euroluk teklifini kabul etmeyen Toköz, Fenerbahçe'nin 1,2 milyon euroluk teklifine "evet" dediği öğrenildi. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesinin bitiş tarihi olan 1 Temmuz'da Fenerbahçe'ye 4 yıllık resmi imza atacağı ifade ediliyor.

150 BİN EURO'YA KARTAL OLMUŞTU

2018 yılında 150 bin Euro karşılığında 'dan Beşiktaş'a transfer olan Dorukhan Toköz kısa sürede müthiş bir performansa imza atarak takımın banko isimlerinden oldu. Dorukhan şimdi yeni bir maceraya yelken açacak.

(Takvim)

Boupendza için para+takas haberin devamı

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