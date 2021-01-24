24 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Alex de Souza'dan Mesut Özil paylaşımı!

Alex de Souza'dan Mesut Özil paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

'nin efsane futbolcusu , sarı-lacivertli takımın yeni transferi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

formasıyla gösterdiği performansla kulübün efsaneleri arasına giren Brezilyalı eski futbolcu , sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin yeni transferi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mesut, Fenerbahçe'ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Alex de Souza'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:


Mesut Özil ilk antrenmanına çıktı! İşte o görüntüler haberin devamı

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