Alex de Souza'dan Mesut Özil paylaşımı!
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Mesut Özil ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla kulübün efsaneleri arasına giren Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Alex, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mesut, Fenerbahçe'ye hoşgeldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya'dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
Alex de Souza'nın bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
İşte o paylaşım:
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