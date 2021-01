Rekorların kralı Mesut Özil! "Modern zamanların en iyi oyun kurucusu"

Yüzyılın transferinde ses getirecek bir tanıtım videosu hazırlamayı planlayan Fenerbahçe, anlaşma açıklamasını bugün duyuracak. '19 Ocak saat 19.07' vurgusu yapacak olan sarı-lacivertililerin videosunda da dünyaca ünlü yıldızlar yer alacak. Fenerbahçe, bu tanıtımla sosyal medyada en çok etkileşim alan paylaşımlar arasına girmesi hedefliyor. Dünya basınında da Mesut Özil transferi büyük yankı uyandırırken, yıldız futbolcu için "Modern zamanların en iyi oyun kurucusu" yorumu yapıldı.

1- Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi yalnızca Türkiye'de değil dünyada ses getirdi.



2- Hem sarı-lacivertlilerin hem de yıldız futbolcunun paylaşımlarını milyonlar beğendi.



3- Dünyaca ünlü yıldızlar, Mesut'u tebrik etti; dünya basını da transfere geniş yer verdi.



4- Sarı-lacivertliler, borsada da yükselişe geçti. Kulüp hisseleri yüksek seviyelerdeydi.



5- Mesut ve ailesinin yer aldığı uçağın İstanbul'a inişini önceki gece 312 bin kişi izledi.



6- DC United Başkanı Leiven'in dünkü sözleri de Fenerbahçe-Mesut aşkını belgeledi.



'MODERN ZAMANLARIN EN İYİ OYUN KURUCUSU'

BBC Sport: Mesut Özil, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atacak. EUROSPORT: Formda olduğu zamanlar Premier Lig'in en iyi oyuncuları arasındaydı. Özil'in ayrılışı, taraftarı da ikiye böldü. Bazıları, oyuncunun takımdan ayrılmasının hata olduğunu düşünüyor. USA Today: DC United'dan iyi bir teklif almasına rağmen Mesut Özil, taraftarı olduğu Fenerbahçe'yi tercih etti. FORBES: Mesut Özil, Arsenal tarihinin her yönden en önemli transferiydi. Kuzey Londra ekibi, modern zamanların en iyi oyun kurucularından birisini değerlendiremedi. MARCA: Mesut'un Fenerbahçe hayali gerçek oluyor. BILD: Fenerbahçe, 2014'ten beri yaşayamadığı şampiyonluğa Mesut Özil'le ulaşmayı hedefliyor



"RÜYAM GERÇEK OLUYOR"

İstanbul'a önceki gece geç saatlerde inen Mesut Özil, kısa ve net konuştu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık sadece Fenerbahçe için değil. O yüzden çok heyecanlıyım formayı giymeye. Takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. İnşallah her şey güzel olacak. Hayırlısı olsun. Allah taraftlarımızdan razı olsun. Her zaman destekliyorlar. Zaten Fenerbahçeli olarak ne kadar büyük camia olduğumuzu biliyoruz. Yine gösterdiler. Çok mutluyum. İnşallah onlara teşekkürlerimi sahada sunabilirim" diye konuştu.



Hisseleri Borca İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe, haftaya hareketli başladı. Mesut Özil'in transferinin ardından sarı-lacivertlilerin piyasa değeri 10 gün içinde 3.3 milyardan 4.4 milyar TL'ye ulaşırken, hisselerde de yüzde 6'lık artış oldu ve 45.90 liraya çıktı.



Mesut dünkü maçtan sonra F.Bahçe'nin yaptığı paylaşımı retweetledi. Özil'in bu paylaşımı 120 dakikada 190 bin beğeni aldı.



Sarı -lacivertlilerin Mesut Özil transferinde ilk paylaşımlarından biri olan "Gel gündüzle gece olalım" tweeti rekor kırdı. Bu paymaşım, Türk spor tarihinin en çok etkileşim alan tweeti oldu. 600 bin beğenisi olan tweet, milyonlarca etkileşim aldı.







MAZLUMLARIN SESİ OLDU

Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra birçok hayır işinde yer alan Mesut, bu özellikleriyle de adından söz ettiriyor. Çin'de müslüman azınlığa yönelik baskılara tepki gösteren, Suriye'deki çocuklara yardım eli uzatan Mesut, isminin anılmasını istemediği birçok yardım kampa nyasına da destek verdi. Yıldız oyuncunun özellikle Doğu Türkistan paylaşımları büyük ses getirmişti.



ÇOK BÜYÜK KUPALAR KAZANACAĞIZ

Transfer sihirbazı Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in gelişinin ardından bir hayli mutluydu. Fenerbahçe'nin sportif direktörü, şu ifadeleri kullandı: "Hem kendisine hem ailesine evlerine hoş geldiler diyorum. Mesut için söyleyecek çok fazla söz var ama benim söyleyebileceklerim bütün Fenerbahçe camiasının herhalde ortak düşünceleri olacak. Mesut'un çocukluk hayali, bütün Fenerbahçelilerin de rüyası inşallah gerçekleşecek diyorum. Allah izin verirse nice kupalar kazanacağımız seneler yaşarız beraberce. Mesut ülke futbolunun, dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan biri. Çok büyük kupalar kazanacağız."



Spor basınının 1 numarası Fotomaç'ın sezon başından bu yana tüm ayrıntılarıyla paylaştığı Fenebahçe-Mesut Özil aşkı, dünya kamuoyunun da gündemine oturdu. Fotomaç'ın tüm detaylarıyla birlikte okuyucularına aktardığı Mesut transferinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler dünyanın da en çok konuştuğu kulüpler arasında yerini aldı. Önceki gece İstanbul'a inen Mesut, gelir gelmez rekora imza attı. Yıldız futbolcu ve ailesini taşıyan uçağı yolculuk boyunca tam 312 bin kişi izlendi.







AŞKI BELGELEYEN SÖZLER

Mesut'un Fenerbahçe atkısıyla yaptığı paylaşımın ardından dünyaca ünlü yıldızlar da tebriklerini iletti. Real Madrid'den eski takım arkadaşları Xabi Alonso ile Karim Benzema, Arsenal'dan Lacazette ile Ospina, Almanya Milli Takımı'ndan Rüdiger, Mesut'a başarılı dileklerinde bulundu. 32 yaşındaki yıldızın peşinde olan DC United'dan dün flaş bir açıklama geldi. ABD ekibinin başkanı Jason Levien, "Mesut Özil'e tarihimizin en iyi kontratını önerdik. Buna rağmen Fenerbahçe'yi tercih etti" sözlerini sarfetti.



O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ!

Geçtiğimiz yılın mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut Özil, formasını giydiği Almanya'da ırkçı tepkilerin hedefinde kalmıştı. O dönemde yıldız futbolcuya başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere taraflı-tarafsız birçok futbolsever sahip çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düğün davetiyesini verdiği görüşmede Arsenal forması da hediye eden Mesut Özil, daha sonra yaptığı açıklamalarda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmam siyasi ya da seçimlerle alakalı değildi. Benim için Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirmek ailemin ülkesinin en üst düzey yetkilisine saygı göstermekti" ifadelerini kullanmıştı.







EN GÖRKEMLİ TÖREN OLACAK

Geçtiğimiz yıllarda da birçok yıldız isimle sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Mesut Özil için görkemli bir tören hazırlamayı planlıyor. Helikopterle Ülker Stadı'nın çimlerine inmesi beklenen Mesut'un imza töreninde kulübün davetlisi olarak gelecek kısıtlı sayıda taraftar yer alacak.



Son günlerde yaptığı paylaşımlarla ses getiren Mesut Özil, dün yine sosyal medyaya damga vurdu. Yıldız futbolcu, çocukluk dönemi ile şimdiki halini el ele tutuşturup, bir fotoğraf paylaşıp, altına da, "Geçmiş ve gelecek" yazdı. Mesut, bu twetle de ilk kez F.Bahçe formalı bir fotoğraf paylaşmış oldu.



ÇAVUŞOĞLU'NDAN ALMANLARA: BU KEZ İTİRAZ EDEMEZSİNİZ!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile çıktığı basın toplantısında Mesut Özil ile ilgili de konuştu. İşte bakan Çavuşoğlu'nun o sözleri: "Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Bir rüyası gerçekleşiyor. Umarım yine Cumhurbaşkanımız ile görüşmesine itiraz etmezsiniz. Problem çıkarmazsınız. Futbol dostluk için önemli bir araç."

