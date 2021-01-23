23 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yolculara talip aranıyor!

F.Bahçe'de yolculara talip aranıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

'de Perotti ve ’la kısa süre içinde yollar ayrılacak. , ve için teklifler bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

'de yönetim bir yandan da yeni transferlere yer açmak için çaba harcıyor. İlk olarak ameliyat olacak ile yollar ayrılacak. Arjantinli oyuncunun menajeriyle fesih görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. 'la temasta olan Nabil 'ın da kısa süre içinde gönderilmesi bekleniyor. Teknik direktör ; Mauricio , Kemal ve Papiss 'nin de gidebileceğini iletti. Talipleri çıkarsa 3 isme kolaylık sağlanacağı belirtildi. Oyuncuların yüksek ücretleri en önemli sorun. Bu konu da pazarlıkla halledilmeye çalışılıyor. (Fotomaç)
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