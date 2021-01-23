23 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sistem stop etti!

F.Bahçe'de sistem stop etti!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.01.2021

’ta 5 maçlık serisi biten , 8 şutla bu sezonki en düşük istatistiğini tekrarladı. ‘Kontrollü oyun’ sorgulanıyor.

, deplasmanında beraberliğe razı olurken, lider 'ın 2 puan gerisine düşüldü. 5 maçlık galibiyet serisinin bitmesiyle birlikte 'kontrollü oyun' sistemi de yeniden sorgulanmaya başladı. Doksan dakikada 8 şutla bu sezonki en düşük istatistiğini tekrarlayan sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu coşkusuz futbol camiada eleştiriliyor. 'un sistemi revize edebileceği belirtiliyor. Son dönemde baskılı futbol yerine rakibe göre oyun anlayışını tercih eden 'nın maçıyla birlikte yeniden hücuma dönük presli düzene dönmesi bekleniyor.(Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Premier Lig'den bir transfer daha! F.Bahçe'ye Sambacı kanat Premier Lig'den bir transfer daha! F.Bahçe'ye Sambacı kanat
Uluç'tan Özil için flaş yorum! Kadroya alınmama sebebi... Uluç'tan Özil için flaş yorum! "Kadroya alınmama sebebi..."
F.Bahçe'ye Osayi müjdesi! Devre arasında... F.Bahçe'ye Osayi müjdesi! Devre arasında...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör