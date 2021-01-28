28 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Dirar'ın yeni takımı belli oluyor!

F.Bahçe'de o isimle yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.01.2021 Giriş Tarihi: 28.01.2021

'de sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Nabil , eski takımı 'a geri dönüyor.

Sezon başında takım kadrosunu büyük ölçüde değiştiren 'de devre arasında da hareketlilik sürüyor.

Sarı-lacivertli ekibe dahil olan oyuncuların yanı sıra ayrılması gündemde olan isimlerin durumları da netlik kazanmaya başladı.

Teknik direktör Erol Bulut'un takımda düşünmediği ve sezon başından bu yana kadroda yer alamayan Faslı oyuncu Nabil , BB Erzurumspor ile anlaşma sağlayamadı.




34 yaşındaki oyuncu, 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Belçika ekibi ile anlaşmaya vardı.

Ailesi Belçika'da yaşadığı için Erzurumspor'un teklifini reddederek Club Brugge ile anlaşan Faslı oyuncu, bonservis bedeli olmadan Belçika ekibine dahil olacak.
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