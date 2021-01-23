23 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Mesut Özil'e övgü dolu sözler! "Mucizevi anların adamı"

Özil'e övgü dolu sözler! Mucizevi anların adamı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

’ın futbol başyazarı Smith, haftalık köşe yazısını 'e ayırdı. Yıldız oyuncuya hayranlığını, ‘Mucizevi anların adamı’ sözleriyle dile getirdi.

'in 'ye transferi 'da konuşulmaya devam ediyor. Ünlü 'ın futbol başyazarı de haftalık köşe yazısını yıldız oyuncuya ayırdı. 'Harika anılar için teşekkürler' başlıklı yazıda Smith, "Mesut Özil, 'i umduğu yere götüren adam olamadı. Ancak, 7.5 yıllık yolculuğu boyunca birçok mucizevi an yarattı. İlk maçının 11. dakikasında attığı o pas, birçok mucizevi anın ilkiydi. maçında attığı gol, maçında attığı gol, 'ye attığı gol ve ayrıca 'da bulacağınız tonla an gibi" ifadelerini kullandı. Mesut Özil için başarılı da başarısız da denemeyeceğini vurgulayan Smith, "O muhteşem anların oyuncusu olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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