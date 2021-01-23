Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Mesut ol" dedi! Resmi site çöktü
Mesut Özil transferiyle Ocak ayı transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, "Fener Ol" kampanyasının devamı olarak "Mesut Ol" kampanyası başlattı. Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Ali Koç'un taraftarlara bu çağrısının ardından Fenerbahçe resmi sitesi çöktü. İşte detaylar...
Mesut Özil transferiyle büyük ses getiren Fenerbahçe, "Fener Ol" kampanyasının devamı olarak "Mesut Ol" kampanyasını başlattı. Ali Koç'un başkan olmasının ardından yapılan Fener Ol kampanyasında Sarı-Lacivertli iş adamları ve taraftarının büyük desteğiyle kulübe önemli gelir sağlayan Fenerbahçe, Mesut Ol kampanyası ile de yıldız futbolcunun maliyetinin bir bölümünü karşılamayı planlıyor.
Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, Mesut Özil'in imza törenini salı veya çarşamba günü olarak planladıklarını belirtti. Koç, "Bugün, 'Fener Ol' kampanyasını imzalar atılana kadar 'Mesut Ol' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum." dedi.
RESMİ SİTE ÇÖKTÜ
"Mesut Ol" kampanyasına Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, 20 dakika gibi kısa bir sürede 35 bin sms'in atıldığı açıklandı. Bu da yaklaşık 700 bin TL gelir elde edildiği anlamına geliyor.
Yoğunluk nedeniyle Fenerbahçe'nin resmi sitesine erişilemiyor.
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