23 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Mesut ol" dedi! Resmi site çöktü

Fenerbahçe'den Mesut ol kampanyası
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

transferiyle Ocak ayı transfer dönemine damga vuran , "" kampanyasının devamı olarak " Ol" kampanyası başlattı. Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Başkan 'un taraftarlara bu çağrısının ardından Fenerbahçe resmi sitesi çöktü. İşte detaylar...

transferiyle büyük ses getiren , "" kampanyasının devamı olarak " Ol" kampanyasını başlattı. 'un başkan olmasının ardından yapılan Fener Ol kampanyasında Sarı-Lacivertli iş adamları ve taraftarının büyük desteğiyle kulübe önemli gelir sağlayan Fenerbahçe, Mesut Ol kampanyası ile de yıldız futbolcunun maliyetinin bir bölümünü karşılamayı planlıyor.

Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, Mesut Özil'in imza törenini salı veya çarşamba günü olarak planladıklarını belirtti. Koç, "Bugün, 'Fener Ol' kampanyasını imzalar atılana kadar 'Mesut Ol' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum." dedi.

RESMİ SİTE ÇÖKTÜ

"Mesut Ol" kampanyasına taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, 20 dakika gibi kısa bir sürede 35 bin sms'in atıldığı açıklandı. Bu da yaklaşık 700 bin TL gelir elde edildiği anlamına geliyor.

Yoğunluk nedeniyle Fenerbahçe'nin resmi sitesine erişilemiyor.

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