23 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Premier Lig'den bir transfer daha! Fenerbahçe'den Bernard hamlesi

Premier Lig'den bir transfer daha! F.Bahçe'ye Sambacı kanat
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ; Attila Szalai, Osayi-Samuel ve Mesut Özil'i renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertli takım transferde dur durak bilmezken, Sambacı bir kanadı da gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Sezon başında yaptığı bazı transferlerden istediği katkıyı tam olarak alamayan devre arasında kanatlarının güçlendirme kararı aldı. Yönetim, gözünü 'e çevirdi ve Cenk Tosun'un takım arkadaşı olan Brezilyalı oyuncu için kulübü ile olan temaslarını sıklaştırdı.

QPR'DAN OSAYI TEKLİFİ GELDİ

Bernard isminin gündeme gelmesi üzerine ise Fener'in sezon sonu için anlaştığı Osayi Samuel için kulübü QPR'dan, "Yeniden görüşelim" teklifi geldi. Taraflar transferin ocakta bitmesi için görüşecek.

BERNARD SEZON SONUNA KALABİLİR

Fener'in Osayi'nin ocakta takıma katılması için QPR ile anlaşması durumunda Bernard transferi ise sezon sonuna kalacak. Önümüzdeki sezona Bernard-Osayi kanatları ile başlanacak.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR

Fener, Osayi'nin sezon sonuna kalma ihtimali ile Bernard için somut adımlar atmaya devam ediyor. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Bernard için Everton'la temaslar olumlu ilerliyor. (Takvim)

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