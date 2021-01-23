Premier Lig'den bir transfer daha! Fenerbahçe'den Bernard hamlesi
Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe; Attila Szalai, Osayi-Samuel ve Mesut Özil'i renklerine bağlamıştı. Sarı-lacivertli takım transferde dur durak bilmezken, Sambacı bir kanadı da gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sezon başında yaptığı bazı transferlerden istediği katkıyı tam olarak alamayan Fenerbahçe devre arasında kanatlarının güçlendirme kararı aldı. Yönetim, gözünü Premier Lig'e çevirdi ve Cenk Tosun'un takım arkadaşı olan Brezilyalı oyuncu Bernard için Everton kulübü ile olan temaslarını sıklaştırdı.
QPR'DAN OSAYI TEKLİFİ GELDİ
Bernard isminin gündeme gelmesi üzerine ise Fener'in sezon sonu için anlaştığı Osayi Samuel için kulübü QPR'dan, "Yeniden görüşelim" teklifi geldi. Taraflar transferin ocakta bitmesi için görüşecek.
BERNARD SEZON SONUNA KALABİLİR
Fener'in Osayi'nin ocakta takıma katılması için QPR ile anlaşması durumunda Bernard transferi ise sezon sonuna kalacak. Önümüzdeki sezona Bernard-Osayi kanatları ile başlanacak.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Fener, Osayi'nin sezon sonuna kalma ihtimali ile Bernard için somut adımlar atmaya devam ediyor. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Bernard için Everton'la temaslar olumlu ilerliyor. (Takvim)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları