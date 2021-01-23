Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! İşte imza tarihi

Devre arası transfer döneminde Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de, başkan Ali Koç kulübün aylık divan kurulunda konuştu. Koç, "Mesut Özil'in imza töreni salı veya çarşamba günü yapılacak" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Mesut Özil'e resmi imzatı attırıyor. İngiltere'den geldiği için hemen karantinaya alınan yıldız futbolcu bu süreyi tamamladı. Yapılacak testlerin negatif çıkması halinde Mesut Özil yarın akşam takımla birlikte çalışabilecek. Yıldız orta sahanın imza atacağı gün de belli oldu.

SALI YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ!

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan başkan Ali Koç, yıldız futbolcunun ilk testinin negatif çıktığını duyurdu. Koç, Mesut Özil ile salı ya da çarşamba günü resmi imzaların atılacağını belirtti.

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