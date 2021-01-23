23 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması! İşte imza tarihi

F.Bahçe'den Mesut Özil açıklaması! O tarihte imzayı atacak
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

Devre arası transfer döneminde 'in Türk asıllı Alman yıldızı 'i kadrosuna katan 'de, başkan kulübün aylık divan kurulunda konuştu. Koç, "Mesut Özil'in imza töreni salı veya çarşamba günü yapılacak" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'e resmi imzatı attırıyor. İngiltere'den geldiği için hemen karantinaya alınan yıldız futbolcu bu süreyi tamamladı. Yapılacak testlerin negatif çıkması halinde Mesut Özil yarın akşam takımla birlikte çalışabilecek. Yıldız orta sahanın imza atacağı gün de belli oldu.

SALI YA DA ÇARŞAMBA GÜNÜ!

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda konuşan başkan , yıldız futbolcunun ilk testinin negatif çıktığını duyurdu. Koç, Mesut Özil ile salı ya da çarşamba günü resmi imzaların atılacağını belirtti.

Mesut Özil'in corona virüsü test sonucu belli oldu! haberin devamı

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