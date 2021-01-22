22 Ocak 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Podolski'den Fenerbahçe taraftarını kızdıracak yorum! "Mesut Özil..."

F.Bahçelileri kızdıracak yorum! Kariyerinde...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.01.2021 Giriş Tarihi: 22.01.2021

'un Alman yıldızı , Fenerbahçe'nin yeni transferi Özil'i değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, "Mesut 'den Fenerbahçe'ye gelerek kariyerinde geriye doğru bir adım attı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Süper Lig takımlarından 'da forma giyen , 'ndan arkadaşı Özil'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi. Polonya asıllı tecrübeli futbolcu, 'e verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Podolski'nin sözlerinden öne çıkanlar:

Mesut'un 'de oynayacak olmasından dolayı mutluyum. Mesut da hemen fark edecektir; Süper Lig'de maçlar kaotik olabiliyor. Sahaya duygular hükmediyor ve çok fazla faul oluyor. Hakemler de oyununu sık sık keser. Bu nedenle oyun süresi azdır. 90 dakikanın 60 dakikasından daha azında top oyunda kalır. Süper Lig, İngiltere'dekinden daha zor değil.

Kendimizi kandırmayalım... Tabii ki gibi bir kulüpten Fenerbahçe'ye transfer olmak geriye doğru bir adımdır. Ne yazık ki son senelerde uluslararası bağlantısını biraz kaybetti. Geçtiğimiz sezon Türk takımları, 'da 10 yıldır elde ettiği puandan daha az puan aldı. Avusturya ve Ukrayna gibi ülkeler Türkiye'yi geçti.

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