18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Mesut Özil'e: Evine hoş geldin

Kalın'dan Mesut Özil'e: Evine hoş geldin
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'nin her konuda anlaşma sağladığı , bu gece İstanbul'a geliyor. Sözcüsü İbrahim Kalın da, tecrübeli yıldızın tweet'ini alıntılayarak "Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil" ifadelerini kullandı.

'nin prensip anlaşmasına vardığı , gece 00.15 sıralarında Sabiha Gökçen Havaalanı'na inecek.

Sarı-lacivertlilerin 3.5 yıllık imza attıracağı deneyimli yıldızın tweet'ine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan cevap geldi.

Kalın, "Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil" notuyla 32 yaşındaki oyuncunun tweet'ine cevap verdi.

İşte o tweet:

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