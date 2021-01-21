Fenerbahçe seriyi sürdürme peşinde! İşte Sivasspor maçı 11'i
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivrtliler, zorlu maçta rakibini mağlup edip hem serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışında yoluna devam etmeyi istiyor. İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan sarılacivertliler, Sivasspor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor.
Beşiktaş'ın bugün alacağı sonuca göre Kanarya'nın liderlik şansı bulunuyor. Sarı- lacivertlilerde sakatlıkları süren Sinan, Ferdi ve Perotti ile yeni transfer Szalai kadroya alınmazken, Gökhan, Serdar Aziz ve Valencia ise kafileye dahil edildi.
SİVASSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
SİVASSPOR - Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare
FENERBAHÇE - Altay, Sangare, Sadık (Serdar), Caner (Novak), Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta
Sivas'ta maç saatinde hava sıcaklığı -8 derece civarında olacak. Alttan ısıtma sistemi nedeniyle stat zemininde bir sıkıntı beklenmiyor ancak futbolcular dondurucu soğuktan korunmak için içlik giyecek.
İki takım ligde 28 kez karşılaştı. Fenerbahçe 17, Sivasspor 6 galibiyet aldı; 5 müsabaka berabere bitti. Sarılacivertlilerin 63 golüne, Yiğidolar 38 golle yanıt verdi.
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