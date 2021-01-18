18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması

Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

, 'in 19. haftasında oynanan maçının öncesi ve sonrasında teknik direktör ile oyuncuların röportajlara katıldığını ancak yayıncı kuruluşun röportajları yayınlamadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir." ifadelerine yer verildi.





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