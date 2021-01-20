20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Sivas kafilesi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Sivas kafilesi belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

'nin maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı. Sarı lacivertliler deplasmanına , , , ve 'ndan yoksun çıkacak.

Süper Lig'in 20. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı lacivertli takımın kadrosunda , , Ömer Faruk, , Diego yer almazken cezalı olan da kadroda bulunmadı.

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Sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran Jose Sosa ise kadroya dahil edildi.

Sosa'nın dışında Gökhan Gönül ve Ademi ile cezaları sona eren Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş da kafilede yer aldı.

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kamp kadrosu şu şekilde;

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