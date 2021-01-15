Fenerbahçe'den Papu Gomez hamlesi! Inter ve Juventus da peşinde
Transferde ayrılacak oyunculara göre listeyi genişletmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Atalanta'lı Papu Gomez için de nabız yokladığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri ile temasa geçerek şartlarını sorduğu bildirildi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Transferde ayrılacak oyunculara göre listeyi genişletmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Atalanta'lı Papu Gomez için de nabız yokladığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, 32 yaşındaki Arjantinli yıldızın menajeri ile temasa geçerek şartlarını sorduğu bildirildi. Juventus ve İnter'in de istediği oyuncu için Atalanta'nın İtalya dışından gelecek teklifler için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor. Hocası ile tartışan ve takımdan ayrılma kararı aldığı konuşulan Gomez forvet arkası ve kanatta görev yapıyor. Bu sezon 16 maçta 5 gol+4 asistle oynadı. Erol Bulut'un transfer gerçekleşirse Gomez'i Perotti gibi kanatta kullanmayı planladığı öğrenildi.
(Fotomaç)
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