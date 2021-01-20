20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Mesut Özil piyangosu! Kasayı dolduracak

Fenerbahçe'de Mesut Özil adına önemli gelişmeler yaşanıyor... İmza töreninde 750 bin - 1 milyon arasında SMS bekleniyor. 1 milyon hedefi tutarsa kasaya 20 milyon TL girecek. Endonezya, Malezya, Pakistan ve Hindistan'da Mesut'un formaları satışa sunulacak. Bu ülkelerden sponsor da bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'ye Mesut Özil piyangosu! Kasayı dolduracak
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.01.2021

'den 'ye geldiği için karantina sürecinde olan Mesut için F.Bahçe'ye imza attığı andan itibaren takımı için para basacak.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil piyangosu! Kasayı dolduracak

İmzaların atılacağı gün SMS kampanyası gerçekleştirilecek. İlk gelirler buradan gelecek.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil piyangosu! Kasayı dolduracak

İMZA GÜNÜ 20 MİLYON TL
750 bin ile 1 milyon arasındaki sms bekleniyor. Başkan 'un hedef olarak açıkladığı 1 milyon rakamına ulaşılması durumunda ilk etapta kasaya 20 milyon TL girecek.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil piyangosu! Kasayı dolduracak

FENER DÜNYAYA AÇILIYOR
Sadece 'de değil , , ve 'da 'in ve 'nin formaları satılacak.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil piyangosu! Kasayı dolduracak

Bu ülkelerden kulübe sponsor gelmesi de söz konusu.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil piyangosu! Kasayı dolduracak

FENERBAHÇE GOOGLE'DA BEŞİNCİ
'in bu ülkelerde ciddi bir hayran kitlesi var. Mesut Özil'in kulübe transferinin gündeme gelmesiyle birlikte ve 'da , Google'da en çok aranan 5. kelime oldu. Bu ülkelerde kamp ve maç yapılması da gündemde.

(Takvim)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı F.Bahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı
F.Bahçe'den Muriqi bombası! Emre Belözoğlu devrede F.Bahçe'den Muriqi bombası! Emre Belözoğlu devrede
Ozan Tufan'a 3 ülkeden talip! Ozan Tufan'a 3 ülkeden talip!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör