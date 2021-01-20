Fenerbahçe'ye Mesut Özil piyangosu! Kasayı dolduracak
Fenerbahçe'de Mesut Özil adına önemli gelişmeler yaşanıyor... İmza töreninde 750 bin - 1 milyon arasında SMS bekleniyor. 1 milyon hedefi tutarsa kasaya 20 milyon TL girecek. Endonezya, Malezya, Pakistan ve Hindistan'da Mesut'un formaları satışa sunulacak. Bu ülkelerden sponsor da bekleniyor. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberleri)
İmzaların atılacağı gün SMS kampanyası gerçekleştirilecek. İlk gelirler buradan gelecek.
İMZA GÜNÜ 20 MİLYON TL
750 bin ile 1 milyon arasındaki sms bekleniyor. Başkan Ali Koç'un hedef olarak açıkladığı 1 milyon rakamına ulaşılması durumunda ilk etapta kasaya 20 milyon TL girecek.
FENER DÜNYAYA AÇILIYOR
Sadece Türkiye'de değil Malezya, Endonezya, Pakistan ve Hindistan'da Mesut Özil'in ve Fenerbahçe'nin formaları satılacak.
Bu ülkelerden kulübe sponsor gelmesi de söz konusu.
FENERBAHÇE GOOGLE'DA BEŞİNCİ
Mesut Özil'in bu ülkelerde ciddi bir hayran kitlesi var. Mesut Özil'in Sarı-Lacivertli kulübe transferinin gündeme gelmesiyle birlikte Malezya ve Hindistan'da Fenerbahçe, Google'da en çok aranan 5. kelime oldu. Bu ülkelerde kamp ve maç yapılması da gündemde.
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