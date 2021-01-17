17 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Mesut Özil paylaşımı!

Fenerbahçe'den Mesut Özil paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

, sosyal medya hesabından yeni transferi 'in 'a gelmek için yola çıktığını açıkladı.

, sosyal medya hesabından yeni transferi 'in 'a gelmek için yola çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor." ifadesine yer verildi.

MESUT ÖZİL'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil de sosyal medya hesabı üzerinden eşi ve kızıyla birlikte uçaktan çekildiği fotoğrafı paylaşarak İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu.


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