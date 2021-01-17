Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul'a gelmek için yola çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul'a gelmek için yola çıktığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor." ifadesine yer verildi.

MESUT ÖZİL'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil de sosyal medya hesabı üzerinden eşi ve kızıyla birlikte uçaktan çekildiği fotoğrafı paylaşarak İstanbul'a doğru yola çıktığını duyurdu.





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