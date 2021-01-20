Onyekuru Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Monaco forması giyen ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Henry Onyekuru'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'Avila, oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili "Fenerbahçe ile bağlantımız yok" açıklamasını yaptı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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