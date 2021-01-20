Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı

Mesut Özil ve Attila Szalai takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren, gelecek sezon için de Samuel Osayi ile anlaşan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertlilerin kulübünden ayrılması beklenen ve birçok takımın daha talip olduğu yıldız golcüyü kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor.

QPR formasını giyen Samuel Osayi ile anlaşarak önemli bir adım atan Sarı-Lacivertliler'in asıl hedefi belli oldu.

HAZİRAN SONUNDA SERBEST

Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mali'li forvetin menajeriyle temasa geçerek transferde ilk adımı attı. Oyuncudan görüşme talebinde bulunuldu.

PORTO'DAN KESİN AYRILIYOR

29 yaşındaki Marega'nın düşük maaş nedeniyle Porto'dan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

Yıldız futbolcunun kariyerine artık başka bir ülkede devam etmek istediği belirtiliyor.