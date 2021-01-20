20 Ocak 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı

Mesut Özil ve Attila Szalai takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren, gelecek sezon için de Samuel Osayi ile anlaşan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertlilerin kulübünden ayrılması beklenen ve birçok takımın daha talip olduğu yıldız golcüyü kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

Ara transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı

formasını giyen ile anlaşarak önemli bir adım atan Sarı-Lacivertliler'in asıl hedefi belli oldu.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı

'in haberine göre; , 'nun forveti 'nın peşinde.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı

HAZİRAN SONUNDA SERBEST
Sarı-Lacivertli yönetim, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Mali'li forvetin menajeriyle temasa geçerek transferde ilk adımı attı. Oyuncudan görüşme talebinde bulunuldu.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı

PORTO'DAN KESİN AYRILIYOR
29 yaşındaki Marega'nın düşük maaş nedeniyle 'dan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun kariyerine artık başka bir ülkede devam etmek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı

BİRÇOK TAKIM İSTİYOR AMA…
F.Bahçe yönetimi ismi birçok kulüple anılan Marega'yı bitirebilmek için elini çabuk tutma kararı aldı.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Transferdeki asıl hedef ortaya çıktı

Hedef, Osayi'de olduğu gibi sezon bitmeden Mali'li golcüye imzayı attırmak.

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