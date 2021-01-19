Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Sadece çocukken değil..."

Benim için inanılmaz bir şey. Fenerbahçe'ye, evime dönmek için sabırsızlanıyorum. Çok hazırım ve mutluyum. Takım olarak inşallah güzel şeyler başaracağız. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey. O formayı giymek gurur verici benim için.