19 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Sadece çocukken değil..."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Londra'ya veda videosunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, yeni takımı ve sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe sözleri! Sadece çocukken değil...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

'nin prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcu , 'ya veda videosunda açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe sözleri! Sadece çocukken değil...

Her Türk'ün hayaller kurduğunu belirten Özil, "Ben Fenerbahçeliydim. Şansım olursa bu takımda oynamak istiyorum dedim her zaman. Kısmet oldu. O formayı giyeceğim için çok mutluyum.

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe sözleri! Sadece çocukken değil...

'den 'e, daha sonra 'e gittim. 'e geldiğimde taraftar takımını inanılmaz destekliyordu. Değişik ülkelerde, kültürlerde futbol oynadım. Hayatımda ilk defa taraftarın bana şarkı yaptığını gördüm ve çok mutlu oldum. Sahaya çıkarken bunu söylediklerinde inanılmaz bir duygu yaşadım. Çok teşekkür ediyorum.

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe sözleri! Sadece çocukken değil...

Benim için inanılmaz bir şey. 'ye, evime dönmek için sabırsızlanıyorum. Çok hazırım ve mutluyum. Takım olarak inşallah güzel şeyler başaracağız. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir şey. O formayı giymek gurur verici benim için.

Mesut Özil'den flaş Fenerbahçe sözleri! Sadece çocukken değil...

'nin 'nin en büyük camiası olduğu belli. Böyle taraftarımızın olması gurur verici bir şey. Büyük sizi seviyorum. Hep Fenerbahçeliydim, sadece çocukken değil" diye konuştu.

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