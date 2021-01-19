19 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Szalai ilk idmanına çıktı

F.Bahçe'de Szalai ilk idmanına çıktı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.01.2021

'nin 'den kadrosuna kattığı yeni transfer , takımla ilk antrenmanına çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan maçına 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyonla başladıkları antrenmanı, dar alanda 2 grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü aktarıldı.

İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından 'dan 4 buçuk yıllığına transfer edilen 'nin de sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktığı ifade edildi.

Jose Sosa, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a hareket edecek.

F.Bahçe'yi böyle değerlendirdi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli futbolcuya flaş eleştiri! Çok şahsi oynuyor F.Bahçeli futbolcuya flaş eleştiri! "Çok şahsi oynuyor"
Mert Hakan'ın cezası belli oldu! Sivasspor maçında... Mert Hakan'ın cezası belli oldu! Sivasspor maçında...
F.Bahçe'yi böyle değerlendirdi! Takım üzerine koyarak gidiyor F.Bahçe'yi böyle değerlendirdi! "Takım üzerine koyarak gidiyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör