Fenerbahçe'de Szalai ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'nin Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı yeni transfer Attila Szalai, takımla ilk antrenmanına çıktı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan MKE Ankaragücü maçına 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyonla başladıkları antrenmanı, dar alanda 2 grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdüğü aktarıldı.
İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.
Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4 buçuk yıllığına transfer edilen Attila Szalai'nin de sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktığı ifade edildi.
Jose Sosa, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildiği duyuruldu.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Sivas'a hareket edecek.
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