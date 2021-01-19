19 Ocak 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu! Sivasspor maçında...

Mert Hakan'ın cezası belli oldu! Sivasspor maçında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

'nda ile karşılaşan 'de , rakibe tekme attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart görmüştü. , 26 yaşındaki oyuncuya 1 maç men cezası verdi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda ile oynanan karşılaşmada Aytaç Kara'ya yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart gören ve Ankaragücü karşısında forma giyemeyen 'a 1 müsabakadan men ve 4 bin 500 TL para cezası verildi. 1 maçlık cezasını Ankaragücü karşısında çeken Mert Hakan Yandaş, perşembe günü oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek. 'nın aldığı karar şu şekilde:

" A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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