Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın cezası belli oldu! Sivasspor maçında...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada Aytaç Kara'ya yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart gören ve Ankaragücü karşısında forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş'a 1 müsabakadan men ve 4 bin 500 TL para cezası verildi. 1 maçlık cezasını Ankaragücü karşısında çeken Mert Hakan Yandaş, perşembe günü oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek. PFDK'nın aldığı karar şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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