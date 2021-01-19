Fenerbahçe'yi böyle değerlendirdi! "Takım üzerine koyarak gidiyor"

Fenerbahçe Süper Lig'in 19. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti ve tekrar zirveye ortak oldu. Sarı-lacivertli takımı değerlendiren A Spor yorumcusu Emre Bol, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bol, "Fenerbahçe'de iyiye gidiş var, takım üzerine koyarak gidiyor" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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