Arsene Wenger'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...
Bir dönem Arsenal'i çalıştıran Fransız teknik direktör Arsene Wenger, eski öğrencisi Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Mesut Özil'i Arsenal'e transfer eden isim olan Fransız teknik adam Arsene Wenger, dünyaca ünlü futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
"OCAK AYININ EN İYİ TRANSFERİ"
Ocak ayının en iyi transferinin Mesut Özil olduğunu söyleyen Arsene Wenger "Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum.
Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda.
Çünkü futbol dünyası şimdilerde sessiz. Bu ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut Özil şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir." dedi.
"GÜÇLÜ BİR TÜRK BAĞI VAR"
"Mesut Özil ile Fenerbahçe hakkında daha önce hiç konuştunuz mu?" sorusuna da yanıt veren Arsene Wenger, "Mesut Özil ile Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim.
Aynı zamanda Türkiye Ligi'ne de büyük bir ilgisi vardı." ifadelerini kullandı.
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