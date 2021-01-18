18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Arsene Wenger'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...

Bir dönem Arsenal'i çalıştıran Fransız teknik direktör Arsene Wenger, eski öğrencisi Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Arsene Wenger'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

'i 'e transfer eden isim olan Fransız teknik adam , dünyaca ünlü futbolcunun 'ye transferi hakkında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Arsene Wenger'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...

"OCAK AYININ EN İYİ TRANSFERİ"

Ocak ayının en iyi transferinin olduğunu söyleyen "Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum.

Arsene Wenger'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...

Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Bu transfer güncel olarak ocak ayı transfer döneminin en büyük transferi durumunda.

Arsene Wenger'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...

Çünkü futbol dünyası şimdilerde sessiz. Bu ligde güçlü bir konumda bulunan için güzel bir haber. şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir." dedi.

Arsene Wenger'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...

"GÜÇLÜ BİR TÜRK BAĞI VAR"

" ile hakkında daha önce hiç konuştunuz mu?" sorusuna da yanıt veren , "Mesut Özil ile Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman 'de olmasını istedim.

Arsene Wenger'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...

Fakat her zaman güçlü bir bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım. Bu sayede ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm.

Arsene Wenger'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...

Aynı zamanda 'ne de büyük bir ilgisi vardı." ifadelerini kullandı.

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