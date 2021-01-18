Arsene Wenger'den Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe...

"GÜÇLÜ BİR TÜRK BAĞI VAR"

"Mesut Özil ile Fenerbahçe hakkında daha önce hiç konuştunuz mu?" sorusuna da yanıt veren Arsene Wenger, "Mesut Özil ile Fenerbahçe hakkında bir şey konuşmadık çünkü onun her zaman Arsenal'de olmasını istedim.