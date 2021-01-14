Fenerbahçe'den flaş karar! Diego Perotti...
Diz bağı kopma noktasına gelen ve ameliyat olması halinde 3 ila 8 ay sahalardan uzak kalacak Diego Perotti için karar zamanı. 32 yaşındaki oyuncunun durumunun istedikleri gibi gitmediğini belirten Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Ameliyat olması durumunda oturup hem kendisiyle hem de menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, transferin son günü Roma'dan alınan Diego Perotti ile yol ayrımına geldi.
4 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atarak taraftarın sevgisini kazanan Arjantinli yıldız, 29 Kasım'da Beşiktaş ile oynanan 10. hafta mücadelesinin 37. dakikasında sakatlanmış ve maça devam edememişti.
O günden bu yana tedavisi devam eden Perotti'nin diz bağının kopma noktasına geldiği ve ameliyat masasına yatacağı açıklandı.
Yaptığı sohbet toplantısında bu konuya da değinen sportif direktör Emre Belözoğlu, şunları söyledi: "Dizindeki bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda oturup hem kendisiyle hem de menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Kendi maaşının çok altında bir paraya oynuyor. Oyuncuyu değersizleştiremeyiz."
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