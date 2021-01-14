14 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den flaş karar! Diego Perotti...

Diz bağı kopma noktasına gelen ve ameliyat olması halinde 3 ila 8 ay sahalardan uzak kalacak Diego Perotti için karar zamanı. 32 yaşındaki oyuncunun durumunun istedikleri gibi gitmediğini belirten Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Ameliyat olması durumunda oturup hem kendisiyle hem de menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den flaş karar! Diego Perotti...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.01.2021

, transferin son günü Roma'dan alınan ile yol ayrımına geldi.

Fenerbahçe'den flaş karar! Diego Perotti...

4 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atarak taraftarın sevgisini kazanan Arjantinli yıldız, 29 Kasım'da Beşiktaş ile oynanan 10. hafta mücadelesinin 37. dakikasında sakatlanmış ve maça devam edememişti.

Fenerbahçe'den flaş karar! Diego Perotti...

O günden bu yana tedavisi devam eden Perotti'nin diz bağının kopma noktasına geldiği ve ameliyat masasına yatacağı açıklandı.

Fenerbahçe'den flaş karar! Diego Perotti...

Yaptığı sohbet toplantısında bu konuya da değinen sportif direktör , şunları söyledi: "Dizindeki bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda oturup hem kendisiyle hem de menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Kendi maaşının çok altında bir paraya oynuyor. Oyuncuyu değersizleştiremeyiz."

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