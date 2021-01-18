18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mesut Özil geldi Fenerbahçe borsada uçtu!

Mesut geldi F.Bahçe uçtu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.01.2021

'nin Türk asıllı Alman yıldız 'i KAP'a bildirmesinden sonra, sarı-lacivertlilerin borsadaki hisseleri yükselişe geçti.

Ara transfer sezonuna hızlı başlayan , Borsa İstanbul'da da iyi bir performans sergiliyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri, döviz cinsinden borçların yapılandırılması ve transfer haberlerine paralel yeni haftaya yükselişle başladı. Fenerbahçe hisseleri, Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 45,90 lirayı test etti.

Analistler, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kazanan Fenerbahçe hisselerinin söz konusu performansında Türk asıllı Alman futbolcu 'in transferine ilişkin gelişmelerin önemli rol oynadığını söyledi.

Mesut Özil'le temasa geçildiğinin yerli ve yabancı basında yer bulmaya başlamasıyla birlikte Fenerbahçe hisselerinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini bildiren analistler, Fenerbahçe'nin ligde aldığı üst üste galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olmasının da bu performansta etkili olduğunu ifade etti.

Analistler, Fenerbahçe'nin 61,9 milyon dolarlık döviz cinsinden borçlarını ortalama 7,43 lira üzerinden Türk lirasına çevirmesinin de kulübü mali açıdan rahatlatmasının beklendiğini aktardı.

Bununla birlikte, sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada, Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandığı bildirilmişti.

F.Bahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi! haberin devamı

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