Mesut Özil geldi Fenerbahçe borsada uçtu!
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'i KAP'a bildirmesinden sonra, sarı-lacivertlilerin borsadaki hisseleri yükselişe geçti.
Ara transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da da iyi bir performans sergiliyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri, döviz cinsinden borçların yapılandırılması ve transfer haberlerine paralel yeni haftaya yükselişle başladı. Fenerbahçe hisseleri, Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviye olan 45,90 lirayı test etti.
Analistler, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kazanan Fenerbahçe hisselerinin söz konusu performansında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferine ilişkin gelişmelerin önemli rol oynadığını söyledi.
Mesut Özil'le temasa geçildiğinin yerli ve yabancı basında yer bulmaya başlamasıyla birlikte Fenerbahçe hisselerinin yükseliş eğiliminde hareket ettiğini bildiren analistler, Fenerbahçe'nin ligde aldığı üst üste galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olmasının da bu performansta etkili olduğunu ifade etti.
Analistler, Fenerbahçe'nin 61,9 milyon dolarlık döviz cinsinden borçlarını ortalama 7,43 lira üzerinden Türk lirasına çevirmesinin de kulübü mali açıdan rahatlatmasının beklendiğini aktardı.
Bununla birlikte, sarı-lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada, Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandığı bildirilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları