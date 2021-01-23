23 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat futbolcuların son durumu

Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand'ın son durumlarıyla ilgili bilgi verildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat futbolcuların son durumu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü 'u ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat futbolcuların son durumu

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat futbolcuların son durumu

Futbolcuların 5'e 2 yaparak sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat futbolcuların son durumu

GÖKHAN VE SİNAN BİREYSEL ÇALIŞTI

Hafif sakatlıkları bulunan ve çalışmalarını bireysel sürdürdü.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat futbolcuların son durumu

FERDİ VE TISSERAND ANTRENMANA KATILMADI

Sakatlıkları devam eden ve ise antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat futbolcuların son durumu

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Attila Szalai de ilk kez basın karşısına çıktı.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat futbolcuların son durumu

, pazar günü yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat futbolcuların son durumu

ADEMI'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

'nin forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin doğum günü kutlandı.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat futbolcuların son durumu

Antrenman öncesi Ademi için pasta kesilirken, takım arkadaşları ve teknik heyet oyuncuyu tebrik etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Perotti'den yalanlama! Sakatlığım... Perotti'den yalanlama! Sakatlığım...
File derbisinde kazanan Fenerbahçe File derbisinde kazanan Fenerbahçe
Derbide kazanan Fenerbahçe! Derbide kazanan Fenerbahçe!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör