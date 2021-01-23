Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte sakat futbolcuların son durumu
Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand'ın son durumlarıyla ilgili bilgi verildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Futbolcuların 5'e 2 yaparak sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.
GÖKHAN VE SİNAN BİREYSEL ÇALIŞTI
Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş çalışmalarını bireysel sürdürdü.
FERDİ VE TISSERAND ANTRENMANA KATILMADI
Sakatlıkları devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand ise antrenmanda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Attila Szalai de ilk kez basın karşısına çıktı.
Fenerbahçe, pazar günü yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
ADEMI'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin doğum günü kutlandı.
Antrenman öncesi Ademi için pasta kesilirken, takım arkadaşları ve teknik heyet oyuncuyu tebrik etti.
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