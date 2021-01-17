Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçeli olduğunu belirten Özil, yeni takımı için elinden geleni yapacağını söyledi. 32 yaşındaki oyuncu, "Çok şükür Fenerbahçe'deyim" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri