17 Ocak 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi!

F.Bahçe Mesut Özil'i KAP'a bildirdi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

Son dakika transfer haberi: , 'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

, ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Mesut'tan ilk açıklama! haberin devamı

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