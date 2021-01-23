Fenerbahçe'ye Bright-Osayi Samuel müjdesi! Resmen açıklandı
Fenerbahçe, daha önce transfer ettiğini duyurduğu ve gelecek sezondan itibaren kadroya dahil olacağını açıkladığı Bright-Osayi Samuel'in devre arasında takıma katılacağını açıkladı.
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel transferinin devre arasında gerçekleşmesi için İngiliz futbolcunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten Bright Osayi-Samuel transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.
Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır."
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