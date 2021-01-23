23 Ocak 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Bright-Osayi Samuel müjdesi! Resmen açıklandı

F.Bahçe transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detayları
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

, daha önce transfer ettiğini duyurduğu ve gelecek sezondan itibaren kadroya dahil olacağını açıkladığı Bright-Osayi Samuel'in devre arasında takıma katılacağını açıkladı.

, -Samuel transferinin devre arasında gerçekleşmesi için İngiliz futbolcunun kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Bright Osayi-Samuel transferiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce sözleşmesi 2021-2022 sezonundan başlamak üzere kendisiyle anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in transferinin 2020-2021 sezonu devre arasında gerçekleşmesi için oyuncunun kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya varmıştır.

Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacaktır."

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