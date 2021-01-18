Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde Amine Gülşe etkisi! Hayaline kavuştu
Miss Turkey 2014'te birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran Amine Gülşe'nin 2019 yılında evlendiği Mesut Özil ile İstanbul'da yaşama hayali gerçek oldu. Gülşe yaptığı ilk açıklamada, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize döndük" dedi. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)
Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmişti.
Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve kızı Eda Özil, kendilerini karşılamaya gelenlerle kısa süre sohbet ettikten sonra havalimanından ayrılmıştı.
Havalimanında açıklamalarda bulunan Özil, "Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah sahada bunun karşılığını veririm. Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" derken, tecrübeli futbolcunun eşi Amine Gülşe de Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
"ÜLKEMİZE DÖNDÜK, GURURLUYUZ"
Daha önce "Mesut, keşke İstanbul'a gelse" açıklamasıyla gündeme gelen Gülşe FB TV'ye verdiği röportajda "Ülkemize döndük. Çok mutluyuz, gururluyuz. Fenerbahçe, Mesut'un çok sevdiği bir kulüp Fenerbahçe. Hayırlı olsun hepimiz için" dedi.
Çiftin, İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide inşa edilen villada kalacağı öğrenildi.
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