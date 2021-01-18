18 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde Amine Gülşe etkisi! Hayaline kavuştu

Miss Turkey 2014'te birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran Amine Gülşe'nin 2019 yılında evlendiği Mesut Özil ile İstanbul'da yaşama hayali gerçek oldu. Gülşe yaptığı ilk açıklamada, "Çok mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize döndük" dedi. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde Amine Gülşe etkisi! Hayaline kavuştu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 Giriş Tarihi: 18.01.2021

'nin flaş transferi , pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı ailesiyle birlikte 'a gelmişti.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde Amine Gülşe etkisi! Hayaline kavuştu

, eşi ve kızı , kendilerini karşılamaya gelenlerle kısa süre sohbet ettikten sonra havalimanından ayrılmıştı.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde Amine Gülşe etkisi! Hayaline kavuştu

Havalimanında açıklamalarda bulunan Özil, "Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah sahada bunun karşılığını veririm. Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" derken, tecrübeli futbolcunun eşi de 'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde Amine Gülşe etkisi! Hayaline kavuştu

"ÜLKEMİZE DÖNDÜK, GURURLUYUZ"
Daha önce ", keşke 'a gelse" açıklamasıyla gündeme gelen Gülşe 'ye verdiği röportajda "Ülkemize döndük. Çok mutluyuz, gururluyuz. , Mesut'un çok sevdiği bir kulüp Fenerbahçe. Hayırlı olsun hepimiz için" dedi.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde Amine Gülşe etkisi! Hayaline kavuştu

Özil'in tercihinde eşi Gülşe'nin çocuklarıyla birlikte da yaşama isteği de transferin etkenlerinden biriydi.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde Amine Gülşe etkisi! Hayaline kavuştu

Çiftin, 'da büyük bir arazide inşa edilen villada kalacağı öğrenildi.

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